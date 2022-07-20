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    20 июля 2022, 12:10

    Диетолог Круглова дала совет любителям сушек

    Полина Гребенщикова

    Сушки из муки высшего сорта можно заменить таким же продуктом из цельнозерновой муки, тогда это лакомство может принести некоторую пользу организму. Такой совет в эфире радио Sputnik дала врач-диетолог Наталья Круглова.

    Сушки, которые сделаны из белой муки, можно назвать пустым продуктом — в них не содержится практически никаких полезных веществ, и из них мы получаем только углеводы. Таких сушек не следует съедать более 20-30 граммов в день. Однако сушки из цельнозерновой муки могут быть более полезны для здоровья.

    «В них будет больше витаминов групп B и E, больше пищевых волокон, магния и цинка. Они более богаты полезными веществами. Увы, это не очень популярный вид сушек. Я не могу сказать, что часто их встречаю, а зря», — заключила диетолог.