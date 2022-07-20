Диетолог Круглова дала совет любителям сушек

Сушки из муки высшего сорта можно заменить таким же продуктом из цельнозерновой муки, тогда это лакомство может принести некоторую пользу организму. Такой совет в эфире радио Sputnik дала врач-диетолог Наталья Круглова.

Сушки, которые сделаны из белой муки, можно назвать пустым продуктом — в них не содержится практически никаких полезных веществ, и из них мы получаем только углеводы. Таких сушек не следует съедать более 20-30 граммов в день. Однако сушки из цельнозерновой муки могут быть более полезны для здоровья.

«В них будет больше витаминов групп B и E, больше пищевых волокон, магния и цинка. Они более богаты полезными веществами. Увы, это не очень популярный вид сушек. Я не могу сказать, что часто их встречаю, а зря», — заключила диетолог.