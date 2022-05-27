Диетолог Ковальков объяснил, чем опасна селедка с рынков

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил, почему селедка является ценным продуктом, однако ее не стоит покупать на рынках. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, селедка обладает массой полезных свойств. В ней содержатся различные витамины, белки, омега-3 и антиоксиданты. Однако покупать ее следует исключительно в магазинах, поскольку на рынках она может быть заражена гельминтами, написала «Экономика сегодня».

«При производстве в заводских условиях селедку всегда вымораживают несколько недель при температуре 28-30 градусов ниже нуля в специальных камерах. А в домашних условиях ее просто фасуют с засолом и распространяют по рынкам в белых ведрах», — процитировало Ковалькова ИА Nation News.



Человек, зараженный гельминтами, может столкнуться с заболеваниями сердца, легких и мозга.