Общество 27 ноября 2023, 12:13 Диетолог Ковальков: мясо и овощи способны восполнить нехватку железа в организме

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Недостаток железа — самый распространенный дефицит, который сопровождается упадком сил. Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что восполнить нехватку данного микроэлемента помогут мясо и овощи в рационе, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, при дефиците железа увеличивается риск развития анемии. К ее симптомам относятся слабость, повышенная утомляемость, одышка, учащенный пульс и бледность кожи.