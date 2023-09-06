Общество 06 сентября 2023, 19:03 Диетолог Ковальков: люди набирают лишний вес осенью из-за отсутствия солнечного света

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Многие люди набирают лишние килограммы именно с приходом осени. Причиной этому становится длительное отсутствие солнечных дней, сообщил диетолог Алексей Ковальков в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, при солнечном свете выделяется гормон серотонин, благодаря чему у людей автоматически улучшается настроение.

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Диетолог отметил, что осенью самым простым способом получения удовольствия становится еда, из-за чего люди набирают лишний вес.