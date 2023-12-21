Общество 21 декабря 2023, 12:28 Диетолог Ковальков: кофе, шоколад и какао помогают мозгу работать в полную силу

Читать 360tv в

Врач-диетолог Алексей Ковальков перечислил продукты, которые положительно влияют на работу мозга. Об этом сообщил сайт Pravda.Ru.

По словам эксперта, лидеров удалось выявить по результатам исследования. Оно показало, что мыслить нестандартно помогает употребление кофе, шоколада и какао.

Реклама

Кроме того, Ковальков посоветовал включить в рацион грецкие орехи. Такие перекусы улучшают когнитивные функции.