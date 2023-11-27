Общество 27 ноября 2023, 17:02 Диетолог Королева: завтраки запускают обмен веществ в организме

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Терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала, как организовать питание при похудении. Женщинам нужно не более 280 миллилитров еды на прием, мужчинам — 350 миллилитров, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Врач рекомендовала есть пять раз в день и не пропускать завтраки. Именно утренний прием пищи запускает обмен веществ в организме и помогает поддерживать метаболические процессы весь день, объяснила Королева.

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Также она посоветовала отказаться от изделий из переработанного мяса и снизить потребление соли. Предпочтение следует отдавать натуральным продуктам с щадящей обработкой.