Диетолог Королева сравнила пользу яблок и бананов

Яблоки и бананы — самые распространенные фрукты на столах россиян. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в эфире радио Sputnik сравнила их полезные свойства.

Преимущество яблок в том, что они содержат меньше сахара, чем бананы.

«Будучи сладким, банан повышает уровень сахара в крови, но буквально через 45-60 минут он снижается, и рука предательски ищет очередной банан. Альтернативой банану может стать зеленое яблоко, которое имеет плотную кожуру и кисло-сладкое содержимое. Это продукт с более низким гликемическим индексом, который на более пролонгированный отрезок времени поддержит чувство сытости», — считает врач.

Кроме того, яблоки богаты растительной клетчаткой, которой в бананах не так много. Что касается преимуществ бананов, то это в первую очередь их свойство природного антидепрессанта — простые углеводы в составе банана способствуют выработке дофамина.