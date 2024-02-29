Общество 29 февраля 2024, 16:31 Диетолог Королева назвала текилу безвредным для ЖКТ алкоголем

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Доктор медицинских наук и диетолог Маргарита Королева назвала единственный безвредный для желудочно-кишечного тракта алкоголь. Речь идет о текиле, сообщила Общественная Служба Новостей.

По словам врача, в данном напитке содержится агава, которая не является глютеном или пшеницей. А именно эти компоненты способны нарушить микробиом организма, добавил «ФедералПресс».

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Однако эксперт напомнила, что злоупотребление текилой может вызвать другие проблемы со здоровьем.