14 февраля 2024, 17:15
Диетолог Королева назвала клубнику и шоколад идеальными продуктами для романтического ужина
Красное вино, клубника и шоколад помогут настроиться на романтическое продолжение вечера после ужина в День всех влюбленных. Об этом сообщила диетолог Маргарита Королева в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам специалиста, для женщин эти продукты считаются своего рода афродизиаком. Для мужчин же подойдет мясо в небольших количествах. Компоненты в этой пище повышают уровень серотонина и создают настроение влюбленности.
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При этом в День всех влюбленных лучше избегать переедания и воздержаться от употребления крепкого алкоголя, это испортит романтическую атмосферу вечера, отметила Королева.
День святого Валентина
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