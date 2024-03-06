Общество 06 марта 2024, 12:08 Диетолог Королева: готовая еда пользуется популярностью у россиян в возрасте до 35 лет

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Диетолог Маргарита Королева заявила о популярности готового питания среди россиян в возрасте до 35 лет. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам врача, к такому варианту обычно обращаются занятые люди, которые уделяют большую часть времени совершенствованию профессиональных навыков, добавил RT.

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Эксперт также отметила, что в настоящее время молодежь, заботясь о своем здоровье, внимательно изучает информацию о производителях готовых рационов.