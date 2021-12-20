Диетолог Кононенко порекомендовала россиянам начинать Новый год с утра 31 декабря

Диетолог, врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко порекомендовала россиянам в преддверии Нового года не откладывать прием пищи на вечер. По ее словам, 31 декабря человек должен полноценно завтракать, обедать и ужинать, написал Piter.TV.

«Не откладывайте прием пищи на потом. Многие люди не едят 31 декабря в течение всего дня, зная, что впереди праздник, и чтобы максимально все «влезло» в новогоднюю ночь. Вы должны полноценно позавтракать, пообедать и сделать еще один прием пищи, так как за праздничный стол мы садимся ближе к 22:00–23:00. Если вы будете голодать весь день, то накопится сильное чувство голода, снизятся обменные процессы, что приведет к стимуляции лимбической системы и перееданию на ночь и, как следствие, набору лишних килограммов. Ешьте 31 декабря как обычно, и ваш желудочно-кишечный тракт будет готов к обильному приему пищи. Просто начните праздник уже с утра 31 декабря», — сообщила она.

Также специалист порекомендовала чередовать застолье с активным времяпрепровождением. Например, можно всей семьей пойти покататься на лыжах или коньках, прогуляться по улице.

Кононенко отметила, что нервная система человека способна отдыхать при смене картинки. Кроме того, это необходимо для синтеза серотонина, то есть для выработки гормона «хорошего настроения».

Диетолог добавила, что даже на праздники не стоит злоупотреблять алкоголем и, по возможности, заменить продукты с высоким содержанием углеводов на менее калорийные. Например, из фруктов лучшего всего отдать предпочтение лимонам, ананасам, грейпфрутам, апельсинам, мандаринам, абрикосам и персикам. От твердокопченой колбасы и различных нарезок лучше вовсе отказаться.