Диетолог Калинчев объяснил, почему нельзя пропускать завтрак

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что пропуская завтрак, человек может столкнуться с заболеваниями желудочно-кишечного тракта из-за длительных перерывов между приемами пищи. Об этом написал Ura.ru.

«Если вы будете пропускать приемы пищи, по-простому, голодать, зовите это хоть интервальным голоданием, хоть лечебным голоданием — это дорога в один конец, в сторону очередного рецидива хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Почему-то люди удивляются, откуда у них возник гастрит. Они всего-навсего не завтракают пять лет, а натощак пьют кофе и выкуривают сигарету и думают, что это нормально. Всегда же так делали, а тут вдруг заболели», — сказал Калинчев.

По словам специалиста, существует способ минимизировать риски развития хронических заболеваний ЖКТ или их рецидивов. Для этого необходимо питаться регулярно, как минимум три раза в день. Между базовыми приемами пищи также следует добавлять перекусы.

Если человек позавтракал в семь утра, а обедает в три, восемь часов без пищи — ничем хорошим это не закончится, заключил диетолог.