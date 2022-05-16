Диетолог Калинчев назвал главную причину ожирения

Одна из главных причин распространения ожирения в мире — стресс и рост числа психических отклонений в мире. Об этом Ura.ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

«Компульсивное переедание относится к расстройствам пищевого поведения. Достаточно часто встречается. Это переедание на нервной почве, если упрощенно. Так люди заедают стресс в современном мире. Надо отметить, что такое масштабное распространение ожирения (более 20% населения развитых стран) и лишнего веса (более 60%), во многом обусловлено пандемией психических отклонений», — сказал врач.

Компульсивные переедания наиболее эффективно лечатся у психиатра с помощью медикаментов, считает Калинчев.