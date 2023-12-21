Общество 21 декабря 2023, 12:34 Диетолог Кабанов: злоупотребление сливочным маслом грозит раком и депрессией

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Сливочное масло содержит достаточно большое количество естественных трансжиров, вред которых научно доказан. В связи с этим злоупотребление продуктом может обернуться серьезными последствиями для здоровья, сообщил диетолог-консультант Алексей Кабанов в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, трансжиры значительно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эти кислоты также увеличивают вероятность нарушения обмена веществ. Среди последствий — диабет и ожирение, пояснил врач.

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Он добавил, что чрезмерное употребление трансжиров грозит появлением онкологических заболеваний и развитием депрессии.