Общество 21 декабря 2023, 12:29 Диетолог Кабанов посоветовал ограничить количество мясных и сладких блюд на новогоднем столе

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Диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, как организовать новогодний стол, чтобы избежать обострения гастрита и других заболеваний. Неправильное питание — одна из причин проблем с сердцем, а также ожирения и деменции, напомнил эксперт в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, многие кулинарные традиции связаны с большим количеством мясных и сладких продуктов. Однако все это способно ухудшить состояние здоровья.

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Врач посоветовал язвенникам отказаться от алкоголя и острых блюд. Опасность также представляют цитрусовые и экзотические фрукты.