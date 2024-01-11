Общество 11 января 2024, 17:15 Диетолог Кабанов: отказ от сахара поможет наладить работу ЖКТ

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Сбалансированное питание — основной способ улучшения работы желудочно-кишечного тракта. Важно ежедневно включать в рацион клетчатку, которая содержится во фруктах и овощах. Об этом сообщил диетолог Алексей Кабанов в беседе с Pravda.Ru.

Он также посоветовал выбирать продукты, которые богаты растительными ненасыщенными жирами.

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«Это растительные масла, авокадо, орехи», — пояснил врач.

Кроме того, ради здоровья ЖКТ следует отказаться от сахара. Многие производители бесконтрольно добавляют его в блюда, поэтому необходимо внимательно изучать состав, заключил Кабанов.