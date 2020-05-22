Диетолог: ядра абрикосов могут привести к «потенциально летальному отравлению»

По информации «Царьграда», специалист отметила, что в ядрах абрикосов содержится амигдалин, который способен вызвать «потенциально летальное отравление». Она добавила, что чрезмерное потребление фруктов провоцирует проблемы со здоровьем.

«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора ядро абрикосовой косточки относится к списку продуктов, являющихся ядовитыми при определенных условиях. Действительно, некоторыми продуктами, которые не относятся к группе ядовитых и которые разрешено употреблять в пищу, возможно отравиться. Дело в том, что в ядрах абрикосовых косточек содержится амигдалин — вещество, которое даже в очень небольших концентрациях (от 0,5 до 3,5 мг на один килограмм массы тела) может быть очень опасен для человека, вплоть до потенциально летального отравления. Не употребляйте в пищу продукт, если нет уверенности в том, что он безопасен», — пояснила Стародубова.

Диетолог подчеркнула, что употребление абрикоса способствует укреплению иммунитета и снижению риска инфекционных болезней. В день следует употреблять около 250-300 граммов абрикосов.