Общество 23 ноября 2023, 13:49 Диетолог Ивашкевич посоветовала включать творог и рыбу в рацион школьника

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Нутрициолог-диетолог Анна Ивашкевич рассказала о правильном рационе для школьников. Растущий организм нуждается в белковой пище и жирных кислотах, отметила эксперт в беседе с News.ru.

По словам врача, разнообразить меню ребенка помогут сыры, творог, рыба, а также различные виды мяса. В качестве перекуса Ивашкевич предложила орехи и банан. Последний способен восполнить энергию.