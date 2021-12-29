Диетолог Иванникова рассказала, как составить меню для ужина с пожилыми родственниками

Новый год многие будут отмечать с родственниками, в том числе, с пожилыми родителями, бабушками и дедушками. Многие из них имеют не очень крепкое здоровье. Диетолог, эндокринолог Екатерина Иванникова рассказала для сайта kp.ru, как составить праздничное меню, чтобы не навредить пожилым членам семьи.

Небольшое количество алкоголя не навредит, тем более что он повышает аппетит, однако нужно убедиться, что пожилые участники застолья не принимают медикаменты, несовместимые с алкоголем.

Сладкое лучше отложить на утро, поскольку после плотного новогоднего ужина десерт может быть слишком тяжелой пищей для пожилого желудка. Если все же хочется сладкого в новогоднюю ночь, лучше отдать предпочтение легким десертам — например, суфле.

В меню можно включить побольше салатов из свежих овощей и просто овощную нарезку. Кроме алкогольных напитков на столе обязательно должны присутствовать безалкогольные, чтобы рука не тянулась к бокалу с шампанским каждый раз, когда требуется запить пищу.