Общество 30 декабря 2022, 12:27 Диетолог Ирина Писарева рассказала, от каких блюд отказаться на новогоднем застолье Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Новогодний стол в России достаточно традиционный, это обязательно оливье и сельдь под шубой, но оказалось, что это одни из самых вредных блюд торжества. Об этом RT рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, майонезные салаты не идут на пользу организму. Главным вредителем врач считает именно соус. Она советует заменить его на сметану, йогурт или масло, чтобы сделать еду более полезной. Также Ирина Писарева рекомендует подумать о наличии картофельного пюре на новогоднем столе. В него добавляют много масла и молока, а многие люди не переносят лактозу.

Реклама

Еще один вредный продукт — это шпроты. Из-за того что они хранятся долго, могут быть перенасыщены консервантами. Лучше заменить консерву на свежую рыбу собственного засола или отдать предпочтение чему-то еще.

Реклама