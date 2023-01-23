Общество 23 января 2023, 15:53 Диетолог Ирина Мансурова рассказала, какие продукты помогут победить стресс Диетолог Мансурова: яйца содержат триптофан, который повышает стрессоустойчивость Unsplash

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Стресс сегодня испытывают большинство россиян, но его можно контролировать с помощью правильно составленного меню. Об этом Life рассказал врач-диетолог Ирина Мансурова.

По ее словам, определенные продукты стимулируют выработку гормонов, поднимающих настроение. Так, например, яйца содержат триптофан, который повышает стрессоустойчивость. А также помогает предотвратить бессонницу, повысить концентрацию и снять нервное напряжение.

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Кроме того, необходимо употреблять в пищу говядину, свинину курицу, листовую зелень, овощи, апельсины и другие цитрусовые или рис и орехи. Они восполняют в организме витамины группы В. Потому что их недостаток вызывает повышенную тревогу и депрессию. Еще полезны углеводы, содержащиеся в цельнозерновом хлебе или коричневом рисе. Они стимулируют выработку серотонина, который известен как гормон счастья.

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«Омега-3, присутствующие в жирной рыбе (лосось, тунец, озерная форель, сельдь, скумбрия, анчоусы и сардины), способствуют поднятию настроения. Доказано, что пациенты, принимавшие омега-3 кислоты в сочетании с прописанными антидепрессантами, чувствовали себя гораздо лучше, чем тем, кто принимал только антидепрессанты», — рассказала Ирина Мансурова.

Еще она призвала не игнорировать белки и добавить в рацион сыр, греческий йогурт. А вот алкоголь, кофе и стимулирующие напитки нужно исключить. Они вызывают обезвоживание и приводят к депрессии.