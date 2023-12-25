Общество 25 декабря 2023, 15:47 Диетолог Инна Пичугина: не стоит забывать о принципах правильного питания даже в новогодние праздники

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Главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина в разговоре с журналистами Life рассказала, что важно не забывать про принципы правильного питания даже в новогодние праздники.

На праздничной тарелке должны присутствовать не только белки и углеводы, но и клетчатка.

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«Для этого подойдут шпинат, петрушка, руккола, листья салата, стручковая фасоль, которые отлично сочетаются с заправкой на основе оливкового масла, а не тяжелого майонеза», — сообщила эксперт.

Что касается алкогольных напитков, то лучше выбирать те, которые содержат меньше спирта, например, белое вино или брют.