25 декабря 2023, 15:47
Диетолог Инна Пичугина: не стоит забывать о принципах правильного питания даже в новогодние праздники
Главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина в разговоре с журналистами Life рассказала, что важно не забывать про принципы правильного питания даже в новогодние праздники.
На праздничной тарелке должны присутствовать не только белки и углеводы, но и клетчатка.
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«Для этого подойдут шпинат, петрушка, руккола, листья салата, стручковая фасоль, которые отлично сочетаются с заправкой на основе оливкового масла, а не тяжелого майонеза», — сообщила эксперт.
Что касается алкогольных напитков, то лучше выбирать те, которые содержат меньше спирта, например, белое вино или брют.
Новый год
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