Общество 19 марта 2024, 11:56 Диетолог Игнатикова: овощи и крупы помогут снизить уровень «плохого» холестерина в крови

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Повышенное содержание «плохого» холестерина в крови грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Грамотный подход к организации питания поможет не допустить таких последствий. Об этом рассказала терапевт и диетолог Елена Игнатикова в беседе с радиостанцией Sputnik.

Врач посоветовала включить в ежедневный рацион не менее 400 граммов овощей и фруктов. Содержащаяся в них клетчатка уменьшает всасывание холестерина в кишечнике, пояснила эксперт. Еще один вариант — цельнозерновые крупы.

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По словам специалиста, минимум два раза в неделю стоит употреблять рыбу. Она способна снизить уровень триглицеридов — жирных кислот, участвующих в формировании атеросклеротических бляшек.