Общество 12 марта 2024, 12:24 Диетолог Хохолкова назвала черную смородину и красный перец отличными источниками витамина C

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Весна — время, когда иммунитет особенно нуждается в поддержке. Определенную роль в ответе организма на инфекции играет витамин C, рассказала диетолог Юлия Хохолкова телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, отличным источником полезного вещества является черная смородина, которая содержит три-четыре двойные нормы витамина. То же самое можно сказать и про красный перец.

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Кроме того, восполнить дефицит помогут плоды шиповника, облепиха, петрушка и укроп. Врач отметила, что в цитрусовых тоже есть данное соединение, но не так много, как принято считать.