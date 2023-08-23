23 августа 2023, 17:38
Диетолог Григорьян рассказала о необходимости сообщать школьникам о вреде фастфуда
Врач-диетолог Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила, что рассказывать детям о вреде фастфуда должны не политики и журналисты, а медицинские специалисты.
Показательным, по ее словам, будут картинки с проблемами в организме, которые вызывает быстрая еда.
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«Надо об этом часто очень говорить в школах, в детских садах, в разных учреждениях рассказывать о том, что питание — это основа, ребята, вашего здоровья», — отметила врач.
Григорьян подчеркнула, что качественный фастфуд и газировку можно давать детям не чаще одного раза в неделю.
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Питание
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