Общество 23 августа 2023, 17:38 Диетолог Григорьян рассказала о необходимости сообщать школьникам о вреде фастфуда

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Врач-диетолог Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила, что рассказывать детям о вреде фастфуда должны не политики и журналисты, а медицинские специалисты.

Показательным, по ее словам, будут картинки с проблемами в организме, которые вызывает быстрая еда.

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«Надо об этом часто очень говорить в школах, в детских садах, в разных учреждениях рассказывать о том, что питание — это основа, ребята, вашего здоровья», — отметила врач.

Григорьян подчеркнула, что качественный фастфуд и газировку можно давать детям не чаще одного раза в неделю.