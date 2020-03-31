Диетолог: гречка может навредить организму во время самоизоляции

«Когда человек находится на небольшой площади, в режиме самоизоляции, он не ходит на большие расстояния и его активность снижается. Соответственно, для того, чтобы количество энергии из состава питания не превращалось в избыток жира, необходимо снизить количество энергии из состава потребляемой пищи, относительно привычного рациона в рабочее время. Не стоит забывать и про физические нагрузки — гантели, эспандеры. Самое главное — не сидеть на месте», — отметила Королева.

По мнению диетолога, ежедневное потребление консервов и сыпучих продуктов опасно для человека. Важно регулировать собственное питание, чтобы не подавить и иммунитет.

Эксперт рассказала, что гречку можно употреблять лишь «два-три раза в неделю», потому что «питание должно быть разнообразным».

«Источниками белка могут служить рыба, птица и один-два раза в неделю — мясо. Не стоит забывать про овощи и салатную зелень — растительная клетчатка не только поддерживает работу кишечника, обеспечивая естественную детоксикацию, но и является пребиотиком для микробиоты кишечника, от состояния которого на 80% зависит состояние иммунной системы и защитных факторов организма», — уточнила Королева.

По ее словам, зерновые, бобовые и овощи содержат необходимый человеку цинк.

«Это очень серьезный и сильный противовирусный фактор, который поддержит внутриклеточную оборону. Но для того, чтобы он усваивался, надо в питание добавлять растительные жиры, в составе которых будет витамин А. Также, для иммунитета будут полезны витамин Е и витамин D», — заключила Королева.