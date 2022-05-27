Диетолог Гинзбург рассказал, можно ли заваривать чай повторно

Заваривать чай повторно можно, вреда это не принесет, а зеленые чаи, как считают специалисты, даже больше раскрываются при повторном заваривании. Об этом ИА Nation News рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Зеленый чай является одним из самых полезных напитков, он даже используется в традиционной индийской и китайской медицине, сказал врач. Полезным зеленый чай делают содержащиеся в нем катехины.

«Катехины обладают оздоравливающим, омолаживающим эффектом. Они имеют много различных свойств, в том числе препятствовать возникновению и замедлять развитие злокачественных опухолей. Довольно много и других полезных качеств», — рассказал Гинзбург.

Полезны и травяные чаи — эффект зависит от конкретных трав, однако обычно травяные чаи оказывают седативное действие.

«Если вы заварили чай, с мятой или душицей, то вы получите успокаивающий эффект, который в этих травах присутствует», — привел пример диетолог.

При повторном заваривании травяные чаи не принесут вреда, но могут потерять часть полезных свойств.