Общество 02 сентября 2022, 19:01 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Гинзбург рассказал, какие сочетания продуктов могут быть опасны для организма

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Некоторые продукты в сочетании способны нанести серьезный ущерб организму. Такой информацией поделился диетолог Михаил Гинзбург, передала «Вечерняя Москва».

По словам, медика, самой опасной комбинацией является сочетание сахара, жира и соли.

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«При употреблении такого сочетания нарушается обмен веществ, и большая часть жира начинает проникать в стенки сосудов, что приводит к развитию атеросклероза», — рассказал врач.

Он также посоветовал не употреблять в пищу красное мясо вместе с солью, так как подобное решение может быть чревато атеросклерозом, гипертонией и желудочными заболеваниями, передал "МК в Питере".

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