Общество 15 декабря 2023, 11:13 Диетолог Гинзбург посоветовал дегустационное употребление новогодних салатов

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Зачастую новогодний стол включает жирные и высококалорийные блюда. Как встретить праздник налегке и избежать негативных последствий для здоровья, рассказал диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «ФедералПресс».

Врач посоветовал добавить в меню хлеб из муки грубого помола, овощи, фрукты и зелень. Отличным вариантом горячего станет рыба.

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«Потребление праздничных салатов должно быть дегустационным — по ложке. То есть, чтобы наесться, на столе должно быть не больше трех-четырех салатов», — добавил эксперт.

Он также отметил, что застолье не стоит начинать со спиртного. Такой подход может обернуться тяжелым опьянением и нарушением пищевого поведения.