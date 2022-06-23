Диетолог Гинзбург объяснил, как попытки похудеть могут дать обратный эффект

Существует мнение, что некоторые продукты разгоняют метаболизм, и поэтому с их помощью можно быстро похудеть. Однако этот подход — ненаучный и может привести, наоборот, к набору веса. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Продукты, ускоряющие метаболизм, действительно существуют, но рассчитывать на их помощь в похудении не стоит.

«Кофе ускоряет расход энергии. Еще есть специи, которые имеют схожий эффект. После приема пищи со специями немного иначе образуются молекулы, богатые энергией, из-за чего происходит потеря тепла, потеря энергии. Но кофе и специи дают незначительное ускорение расхода энергии, а при этом сильно повышают аппетит, что может привести к употреблению большего количества еды», — сказал врач.

Чтобы похудеть, нужно не питаться «волшебными» продуктами, ускоряющими метаболизм, а снизить количество сладкого и жирного в рационе, а также следить за калорийностью, посоветовал диетолог.