Общество 14 февраля 2024, 13:54 Диетолог Гинзбург назвал шаурму источником белка и клетчатки

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Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах популярного вида фаст-фуда. Речь идет о шаурме, сообщил News.ru.

По словам врача, входящие в состав блюда овощи являются источником клетчатки, которая помогает нормализовать процесс пищеварения. Также в продукте есть белок. Он необходим для поддержания мышечной массы, пояснил эксперт.

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При этом он посоветовал не увлекаться употреблением шаурмы из-за большого количества майонеза. Данный ингредиент раздражает желудок.