Диетолог Гинзбург назвал продукты, которые должны быть в рационе весной

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что в весеннее время следует есть больше черники, ежевики, малины, а также чеснока и лука. Все эти продукты, по его словам, улучшают иммунную систему, написал Ura.ru.

«Лучше всего, конечно, это замороженные ягоды. Организм сейчас нуждается в весенних витаминах, типа аскорбиновой кислоты, противовоспалительных флавоноидах, которых тоже очень много в таких ягодах, особенно в подкрашенных: черника, ежевика, малина. Также очень важно, чтобы в пище было побольше чеснока и лука. Хорошо бы в каждый прием пищи запихивать такие приправы», — сообщил он.

Россиянам, на его взгляд, также стоит обратить внимание на цитрусовые. Съедая один или два апельсина в день, человек будет меньше простужаться, сохранит тонус, бодрость и энергию.

Именно весна оказывается критическим временем для всевозможных вирусных инфекций, поэтому все силы необходимо направить на повышение иммунитета. К вышеперечисленным продуктам также стоит добавить витамин D, Омега-3 кислоты и кисломолочные продукты, заключил Гинзбург.