Диетолог Герасимова назвала лучший напиток для жаркой погоды

Утолять жажду в жару полезнее всего минеральной водой. Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог Наталья Герасимова.

«Во время жаркой погоды организм человека охлаждается за счет потоотделения. Но вместе с потерей влаги теряются электролиты: калий, магний и кальций. Чтобы их восполнить, надо употреблять обогащенную минералами воду, чаще всего столовую», — пояснила врач.

Также полезна будет кокосовая вода, в которой содержится много полезных веществ. От сладких газировок, пакетированных соков и алкоголя в жару лучше отказаться, отметила «Свободная пресса».