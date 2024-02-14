Общество 14 февраля 2024, 11:15 Диетолог Гаврилов раскритиковал препарат, который знаменитости используют для похудения

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Диетолог и психотерапевт Михаил Гаврилов рассказал, чем опасен препарат, который использовали для похудения такие звезды, как Лолита, Филипп Киркоров и Елена Воробей. Данное средство было создано для лечения сахарного диабета второго типа, отметил врач в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, лекарство не предназначено для быстрого избавления от лишнего веса в эстетических целях. Результат действительно будет, однако он не сохранится.

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Среди побочных эффектов — обмороки, тремор, тошнота, неприятные ощущения в области живота и даже паралич желудка. Прием препарата приводит к ускоренному старению организма, предупредил эксперт.