Диетолог Фус предупредила об опасности зеленого чая для беременных

Зеленый чай, несмотря на множество полезных свойств, может быть вреден для здоровья. От этого напитка, в частности, лучше отказаться беременным женщинам, рассказала российский диетолог Светлана Фус.

Рекомендации об употреблении зеленого чая специалист опубликовала в своем Instagram. По словам Фус, помимо беременных, этот чай не стоит пить при гипертонии и глаукоме, сообщила «Газета.ru».

Причина этого противопоказания в том, что зеленый чай содержит кофеин и препятствует усвоению фолиевой кислоты, а она является важным элементом для развития плода. Кроме того, это вещество снижает риск прерывания беременности.

«Во время беременности зеленый чай следует употреблять в меру и не делать крепкий настой. Чай мешает усваиваться фолиевой кислоте и содержит много кофеина», — написала эксперт.

По словам диетолога, пить зеленый чай нужно через час после еды, потому что содержащийся в нем танин может мешать усвояемости кальция и магния. Из-за танина этот напиток не надо пить людям с язвой и болезнью двенадцатиперстной кишки, потому что он вызывает раздражение слизистой оболочки.

Она также рекомендовала покупать листовой, а не пакетированный зеленый чай и не пить больше литра в день. Также, по ее словам, употреблять его стоит в горячем виде, потому что холодный чай содержит много вредных веществ.