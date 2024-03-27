Общество 27 марта 2024, 18:19 Диетолог Фетисова: интервальное голодание повышает риск внезапной смерти

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Интервальное голодание — крайне популярная система питания. Однако этот экстремальный способ представляет серьезную опасность для здоровья человека, заявила эндокринолог и диетолог Надежда Фетисова в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Врач посоветовала не увлекаться такой диетой при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря, а также нарушениях желчного оттока.

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Регулярное воздержание от пищи может стать причиной развития проблем с сердцем и сосудами. Кроме того, повышается риск внезапной смерти, добавила эксперт.