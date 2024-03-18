Общество 18 марта 2024, 14:41 Диетолог Фесенко: правило здоровой тарелки поможет продлить молодость мозга

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Суперэйджеры — люди старше 80 лет, чьи когнитивные функции имеют те же показатели остроты, что и у человека среднего возраста. В беседе с «Газетой.ru» терапевт и диетолог Эльвира Фесенко рассказала, какие паттерны питания способствуют такому состоянию.

Врач посоветовала обратить внимание на правило здоровой тарелки. Необходимо зрительно разделить окружность на четыре доли.

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«Одну часть составляют разные цельнозерновые продукты: цельнозерновой хлеб из цельной пшеницы, неочищенный рис. Вторая часть — полезные белки. Вторую половину составляют овощи и фрукты», — пояснила эксперт.

По ее словам, суперэйджеры также часто обращаются к скандинавской и средиземноморской диетам.