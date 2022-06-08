Диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать полезное мороженое

Чтобы выбрать в магазине не только вкусное, но и полезное мороженое, нужно обращать внимание на цену, состав продукта и его внешний вид. Об этом Ura.ru рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

«Самое первое — это цена. Дешевое мороженое априори не может быть качественным. Поскольку себестоимость того же молока достаточно высокая, тем более сливочное масло и так далее. Обращаем внимание на более дорогое мороженое», — посоветовала диетолог.

Состав мороженого должен быть максимально натуральный: без пальмового масла, неизвестных красителей и ароматизаторов. Калорийность должна быть не слишком высокой.

«Вафельный стаканчик вовсе лучше не есть. Как правило это транс-жиры», — отметила Соломатина.

Мороженое не должно быть мягким, оттаявшим, потому что в таком продукте могут развиться бактерии, которые в последствии, даже при повторной заморозке, попадут в желудок. Самое полезное мороженое, по словам диетолога — сорбет, потому что он сделан на основе сока и пюре ягод и фруктов.