Общество 21 февраля 2023, 15:59 Диетолог Елена Соломатина посоветовала тонизирующие продукты для замены кофе Unsplash

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Кофе считается одним из лучших средств взбодриться, но это далеко не единственный продукт, обладающий тонизирующими свойствами. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, есть более полезные способы добиться желаемой бодрости. Например, не уступает кофе по тонизирующим свойствам корица. Ее можно добавить в напиток, а еще в кисломолочный продукт или посыпать на сладкое.

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«Корица помогает организму быстрее усвоить глюкозу, а глюкоза — это источник энергии. Поэтому, употребляя, например, десерт или сладкий йогурт, в составе которых содержится эта пряность, вы тем самым быстрее „оживаете“», — подчеркнула Елена Соломатина.

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Еще один источник энергии — это сухофрукты. В них также много быстроусваиваемой глюкозы. Также, по словам врача, стоит обратить внимание на яйца. Они тоже тонизируют, благодаря содержащимся в них белкам и холину. Наконец, всегда можно съесть любое яблоко. Особенно бодрят сорта зеленого цвета.