Общество 05 апреля 2024, 11:38 Диетолог Дробышева указала на способность кокосового масла ускорять обменные процессы

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Диетолог-нутрициолог Анна Дробышева перечислила продукты, которые нужно включить в весенний рацион. Особую пользу принесет употребление кокосового масла, отметила эксперт в беседе с Life.

По ее словам, данный продукт оказывает противомикробное, противогрибковое и антибактериальное действия. Кроме того, он способен нормализовать пищеварение, укрепить иммунитет и ускорить обменные процессы, отметила врач.

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В сезон простуд также не стоит забывать про малину. Ягода повышает защитные функции организма и помогает бороться с инфекциями, добавил RT.