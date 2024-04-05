05 апреля 2024, 11:38
Диетолог Дробышева указала на способность кокосового масла ускорять обменные процессы
Диетолог-нутрициолог Анна Дробышева перечислила продукты, которые нужно включить в весенний рацион. Особую пользу принесет употребление кокосового масла, отметила эксперт в беседе с Life.
По ее словам, данный продукт оказывает противомикробное, противогрибковое и антибактериальное действия. Кроме того, он способен нормализовать пищеварение, укрепить иммунитет и ускорить обменные процессы, отметила врач.
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В сезон простуд также не стоит забывать про малину. Ягода повышает защитные функции организма и помогает бороться с инфекциями, добавил RT.
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