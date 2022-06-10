Диетолог Дюваль развеяла миф о пользе острой пищи для похудения

Существует мнение, что острая пища помогает выводить жидкость и токсины и ускоряет обмен веществ, способствуя похудению. Почему худеть с помощью острого не стоит, ИА Nation News рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Есть много острой пищи вредно, потому что она создает нагрузку на желудок, предупредила врач. Также она может способствовать развитию гастрита и обострению хронических заболеваний. Исключение касается тех, кто привык к острой пище с детства. Например, у жителей Индии к ней со временем адаптируется желудок.

«Если говорить о людях, живущих в нашем регионе, которые вдруг решают похудеть с помощью острой пищи, то, скорее всего, они заработают себе гастрит таким образом», — отметила Анжелика Дюваль.

Чтобы похудеть, нужно сократить размер порций и свести к минимуму простые углеводы в рационе: хлебобулочные изделия, фастфуд, сладкое.

«Должны быть в изобилии овощи, фрукты — один-два раза в день. Обязательно белковая пища, постный вариант, так сказать. То есть это рыба нежирная, это птица, нежирные части, например, грудка куриная. Тогда мы сможем увидеть в зеркале уже более стройное тело», — сказала диетолог.