Общество 15 января 2024, 17:51 Диетолог Дюваль объяснила снижение иммунитета зимой отсутствием ультрафиолета

Читать 360tv в

Зимний период сопровождается снижением иммунитета, на что влияют различные факторы. Одним из них является отсутствие ультрафиолета, рассказала диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, недостаток солнечных дней приводит к дефициту активной формы витамина D3. Именно он отвечает за нормальное усвоение кальция клетками, пояснила врач.

Реклама

Кроме того, низкий уровень ультрафиолета в приземном слое воздуха — причина исчезновения озона. Без него возбудители гриппа и ОРВИ распространяются массово, отметила специалист.