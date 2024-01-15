15 января 2024, 17:51
Диетолог Дюваль объяснила снижение иммунитета зимой отсутствием ультрафиолета
Зимний период сопровождается снижением иммунитета, на что влияют различные факторы. Одним из них является отсутствие ультрафиолета, рассказала диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «ФедералПресс».
По ее словам, недостаток солнечных дней приводит к дефициту активной формы витамина D3. Именно он отвечает за нормальное усвоение кальция клетками, пояснила врач.
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Кроме того, низкий уровень ультрафиолета в приземном слое воздуха — причина исчезновения озона. Без него возбудители гриппа и ОРВИ распространяются массово, отметила специалист.
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