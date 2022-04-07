Диетолог Дианова рассказала, как не отравиться в фудтраке

Летом на улицах городов появляются фудтраки — так называют передвижные заведения быстрого питания на колесах. Однако есть в таких местах не всегда безопасно, предупредила в эфире радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Самый большой „косяк“ фудтраков, который приводит к кишечным инфекциям, — это проблемы с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима сотрудниками. То есть там могут работать повара с грязными руками. Или больные люди, например, с гнойничковыми заболеваниями рук. Такие люди не имеют права готовить», — сказала врач.

Кроме того, в таких фургонах могут быть продукты ненадлежащего качества или неправильные условия хранения. Покупатель не сможет узнать, насколько соблюдаются все требования при хранении продуктов и изготовлении пищи в таких фургончиках. Поэтому если и пользоваться их услугами, то лучше выбирать максимально простые блюда.

«То есть условный хот-дог будет лучшим вариантом, потому что в нем только сосиска из упаковки и хлеб. Или, например, фудтрак с венскими вафлями можно назвать безопасным, потому что там только жарят тесто и кладут топпинг с посыпкой», — привела пример диетолог.