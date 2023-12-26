Общество 26 декабря 2023, 18:56 Диетолог Дианова: любители кофе и готовой еды чаще всего сталкиваются с изменением вкуса пищи

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Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заявила, что с возрастом пища становится более пресной на вкус из-за уменьшения количества рецепторов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам врача, в особой зоне риска находятся любители кофе и готовой еды. Последняя забивает рецепторы из-за большого количества добавок.

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«Если человек кофеман, мало пьет чистой воды, то это будет влиять на его слюну, а слюна влияет на восприятие вкуса», — пояснила эксперт.

В такой ситуации Дианова посоветовала сделать пищевой детокс и выбирать более качественные продукты.