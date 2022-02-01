Диетолог Денисенко рассказала, как отказаться от вредных перекусов

Диетолог Людмила Денисенко дала советы, как справиться с желанием съесть что-нибудь вредное между основными приемами пищи. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Она рассказала, что часто люди путают голод и жажду. Поэтому если возникло желание что-то съесть, сначала стоит выпить стакан воды, это может помочь.

Также Денисенко отметила, что некоторым людям хочется есть от скуки. Лучше вместо этого позвонить кому-нибудь из друзей, чтобы пообщаться и отвлечься.

Также стоит убрать телевизор с кухни. Во-первых, просмотр плохих новостей может вызвать чувство голода, так как вырабатывается гормон стресса. Да и реклама вкусной еды только усугубляет ситуацию.

На работе с чувством голода поможет справиться смена деятельности. Например, можно встать и пройтись — возможно, организм так подает сигналы, что пора размяться.

Кроме того, вместо вредной еды можно выпить стакан теплого молока со специями и ложкой меда. Это полезно, а специи, благодаря яркому вкусу, помогут заглушить чувство голода.