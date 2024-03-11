Общество 11 марта 2024, 13:26 Диетолог Денисенко посоветовала использовать дрожжи для приготовления блинов

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Масленичная неделя началась в России. Диетолог Людмила Денисенко сравнила два популярных ингредиента, которые способны сделать блины пышнее, сообщил сайт kp.ru.

Речь идет о соде и дрожжах. Так, биологический разрыхлитель богат витаминами группы B, фосфором, белком и аминокислотами, пояснила врач.

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«Конечно, калорийность дрожжей куда выше, чем у соды. Но для блинов дрожжей берется не так много, и во всем объеме блинного теста их калорийность незначительна», — отметила эксперт.

Она также добавила, что дрожжевыми изделиями можно насытиться гораздо быстрее, так как они получаются почти как оладьи.