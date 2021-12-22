Диетолог дала рекомендации по выбору куриного мяса

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Чедия рассказала, чем отличается красное куриное мясо от белого, а также какие моменты нужно учесть при выборе птицы. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Белое мясо — это грудка курицы, красное — все остальные части. Красное мясо содержит большое количество железа, цинка, достаточно много витаминов группы B, нормализует обменные процессы в организме. Белое мясо легче и быстрее усваивается, там значительно меньше жира, чем в красном мясе, и, естественно, меньше холестерина, поэтому белое мясо чаще используется в диетическом питании. При ожирении, сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях желудочно-кишечного тракта чаще используется белое мясо», — рассказала специалист.

Она отметила, что при выборе курицы важно отличать взрослую птицу от цыпленка-бройлера. Например, в мясе молодых цыплят — очень высокий уровень пуринов (органические азотистые вещества, продуктом метаболизма которых является мочевая кислота). Частое употребление в пищу такого мяса может привести к подагре суставов и мочекислых камней в печени.

В мясе взрослой птицы, по словам диетолога, содержится много холестерина. Людям с такой проблемой врачи рекомендуют выбирать цыплят-бройлеров.

Чедия отметила, что готовить курицу лучше всего в духовке, либо отваривать в кастрюле. Если же вы используете курицу для супа, то лучше всего делать вторичный бульон.