Диетолог Чжэнь Чжэнь развеял миф о вреде кипяченой воды

Существует мнение, что кипяченая вода не очень полезна для организма. Диетолог Чжэнь Чжэнь объяснил, в чем может заключаться риск и почему он не так высок, как об этом говорят. Об этом написал «Царьград».

Дело в том, что в воде, вскипяченной в электрическом чайнике, может быть повышенное содержание марганца. Некоторые опасаются, что такая вода вредна для организма, поскольку может произойти отравление этим веществом.

По словам врача, недостаток марганца, как и его переизбыток, действительно вреден для организма. Нехватка марганца может привести к последствиям для нервной системы, а переизбыток мешает усвоению железа. Однако в кипяченой воде концентрация марганца не будет настолько высокой, чтобы он мог нанести вред здоровью.

«Дефицит или переизбыток марганца — это довольно редкое явление, если человек придерживается сбалансированного питания и не принимает пищевые добавки без нужной на это причины», — заключил врач.