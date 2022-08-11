Диетолог Черняева назвала плюсы и минусы «бабушкиного рецепта» варенья

Сейчас варенье из ягод варят час-полтора, при таком способе приготовления продукт сохраняет больше полезных веществ, но срок его хранения сокращается. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-диетолог Мария Черняева.

«Варенье можно сварить и за десять минут, и за несколько дней. Тут все зависит от того, какой рецепт знает человек. Сейчас мы варим варенье обычно час или полтора, но раньше это делалось дольше. Наши бабушки варили варенье и по несколько дней. Минусом этого рецепта было разрушение полезных веществ в ягодах при долгой варке. Готовое варенье становилось просто десертом», — объяснила врач.

Однако такое варенье, которое готовилось на протяжении нескольких дней, можно было хранить очень долго. Оно могло храниться даже без холодильника, а современное «быстрое» варенье в тепле не выживает.

«Если мы используем экспресс-варку и сохраняем полезные вещества в ягодах, то срок хранения будет меньше. Такое варенье лучше хранить в холодильнике, причем меньше года. Наши бабушки варили варенье долго и потом примерно год могли хранить его в погребах без холодильника», — заключила Черняева.