Общество 11 января 2024, 13:38 Диетолог Бурякова посоветовала перейти на регулярное дозированное питание при похудении

Читать 360tv в

Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, как быстро избавиться от лишнего веса без вреда для организма. Приемы пищи необходимо разделить на три-четыре раза, отметила эксперт в беседе с «ТСН24».

По ее словам, в вопросе дозированного питания важна и регулярность. Пропуск завтрака или обеда провоцирует сильный голод и, как следствие, переедание, пояснила врач.

Реклама

Она также посоветовала не отказываться от углеводов в течение дня. Это позволит ограничиться легкой пищей вечером.